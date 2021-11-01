كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوبتها ضد نجم فريق ضمك، البرازيلي فيليب أوغوستو.

إيقاف أوغوستو وتغريمه:

وأشارت لجنة الانضباط إلى ثبوت مخالفة لاعب فريق ضمك، فيليب أوغوستو للمادة (48-1-2) من اللائحة، بعد حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة خلال مباراة الاتفاق، لقيامه باللعب العنيف تجاه المنافس، وفقًا لتقرير حكم اللقاء.

ولفتت لجنة الانضباط إلى أنه بجانب مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء، فتم إلزام فيليب أوغوستو بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف، وفقًا للمادة (139) من اللائحة.

ضمك يفقد لاعبه ضد الهلال:

وتأكد غياب فيليب أوغوستو عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نظيره الهلال المقرر إقامتها، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يتصدر فارس الجنوب الترتيب بـ21 نقطة.