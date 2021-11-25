أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (8) مواطنين و(6) مقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (257) رأسًا من الإبل و(390) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

إجراءات نظامية:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طُبِّقت بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

أرقام البلاغات:

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالة تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.