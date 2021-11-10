خسر الملياردير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك 50 مليار دولار، خلال يومين بعد انخفاض أسهم شركة تسلا؛ حيث يعد ذلك أكبر انخفاض لمدة يومين في التاريخ للمليارديرات، وأكبر انخفاض في يوم واحد بعد خسارة جيف بيزوس 36 مليار دولار بعد طلاقه في عام 2019.

خسارة تاريخية:

وبحسب العربية، الخسارة التاريخية لإيلون ماسك، تأتي بعد تراجعات أسهم تسلا، بعد أيام مضطربة لشركة صناعة السيارات؛ حيث بدأ الأمر عندما سأل ماسك أتباعه على «تويتر» خلال عطلة نهاية الأسبوع عما إذا كان يجب عليه بيع 10% من حصته في الشركة، تلاها أنباء عن قيام شقيقه كيمبال ببيع الأسهم قبل الاستطلاع مباشرة.

وأضافت أن ذلك الانخفاض يقلص الفجوة بين ماسك وبيزوس على لقب أغنى شخص في العالم إلى 83 مليار دولار، فيما كان أكبر فارق بينهما يبلغ 143 مليار دولار.

ثروة مرتفعة:

وأوضحت أن ثروة ماسك لا تزال مرتفعة بنسبة 70% هذا العام بفضل مكاسب «تسلا» على خلفية نمو الأرباح القوي وأرقام التسليم وتقييم أعلى لشركة SpaceX، كما ظلت القيمة السوقية لشركة تسلا أعلى من 1 تريليون دولار.