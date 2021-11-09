أعرب فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد عن ابتهاجه في ذكرى البيعة السابعة، وقال فضيلته: إنها مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا تُجسِّد سيرة قائد مسيرتنا ملك الحزم والعزم.

وأضاف فضيلته : تُشرق علينا في وطننا المعطاء ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم ونحن نتذكر بفخر واعتزاز ما نعيشه في مملكتنا الغالية من نهضة تنموية شاملة ومنجزات عظيمة ومشروعات عملاقة، وذلك وفق مرتكزات رؤيتنا الطموحة التي أصبحت مصدر إلهام وفتح آفاق جديدة لمجتمع حيوي في وطن طموح يتطلع في الحاضر والمستقبل إلى اقتصاد مزدهر.

تنمية شاملة واقتصاد مزدهر

وأكد ابن حميد : أن المملكة العربية السعودية خطت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- خطوات طموحة ومتسارعة نحو مسيرة وضعت جل أولوياتها لتحقيق الاقتصاد المزدهر، واستمرار عجلة التنمية الشاملة، والمضي بسعي حثيث نحو المشروعات والمنجزات الحيوية في كافة مناطق المملكة، مما أسهم في جعل بلادنا تحتل مكانة رائدة ومرموقة بين دول العالم أجمع..

واختتم فضيلته : إن ذكرى البيعة تعد ذكرى غالية على قلوب كل السعوديين، بل وكل من يقيم في المملكة من المسلمين.. فالمشاعر تحمل في طياتها المحبة والوفاء للقيادة الرشيدة، وفي ظل هذه الذكرى فإننا على العهد ماضون وعلى الحب والولاء سائرون وللخير تجاه الوطن فاعلون ولأعداء الوطن محاربون ولربنا داعون وسائلون أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، وكل عام وبلادنا الحبيبة أكثر رخاءً وعزاً وازدهاراً .