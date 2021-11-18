أثنى رئيس نادي الهلال السابق، الأمير عبدالرحمن بن مساعد بقرار الجهاز الفني لمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، باستبعاد لاعبي الهلال والنصر من قائمة الأخضر في كأس العرب.

الأخضر في كأس العرب

وأعلن مساعد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لوران بونادي عن قائمة الأخضر في بطولة كأس العرب 2021، حيث استدعى 23 لاعبًا، وسط تمنيات بتحقيق نتائج مميزة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة مع المغرب، الأردن وفلسطين.

ابن مساعد يؤكد أن الاستبعاد لمصلحة المنتخب الأول

وقال عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “قرار موفق جدًا باستبعاد لاعبي الهلال والنصر من القائمة ولعب مبارياتهم المؤجلة في نفس وقت كأس العرب، لمصلحة المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم”.

وتابع: “مدرب المنتخب السعودي يؤكد وجهة نظري، حين قلت إن اختيار ياسر الشهراني وسالم الدوسري وسلمان الفرج كان قرارًا خاطئًا وليس في مصلحة المنتخب الأول وخرج عندها البعض المسيء النية والعبارة وقالوا إنني أنظر بعين المشجع!”.

ووجه أحد المتابعين رسالة لرئيس الهلال السابق، قائلًا: “أظن أنك تقصد فقط مباراة الهلال والنصر فيما بينهما، لأن الاتحاد له مؤجلة قادمة مع الهلال وسيلعب بدون أظهرته الأساسيين، وهذا ظُلم للاتحاد والفرص غير متساوية”.

ورد ابن مساعد قائلًا: “الهلال لعب 9 مباريات وتأجلت له مباراتان مع الفيحاء والنصر، وكذلك النصر مع الطائي والهلال، هذا ما أقصده وليس مباراة الاتحاد”.

وأضاف ابن مساعد قائلًا: “بعيدًا عن لعب مباريات مؤجلة للفريقين خلال كأس العرب أو عدم لعبهما (فالقرار بيد الاتحاد السعودي) وإراحة لاعبي الفريقين المشكلين للنسبة الأكبر من لاعبي المنتخب مطلب”.