شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الإمارة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين إدارة التعليم بالمنطقة ومثلها مديرها عثمان بن إبراهيم العثمان وصندوق تنمية الموارد البشرية – هدف – ومثله مدير الصندوق يزيد بن فرج السبيق.

أهداف اتفاقية هدف وتعليم الشمالية

وتستهدف الاتفاقية تعزيز ثقافة الإرشاد المهني بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والكادر التعليمي في الإدارة العامة للتعليم وإثراء محتوى بوابة “سُبل” للتطوير والإرشاد المهني، وإكساب الطلاب والطالبات المعارف والمهارات اللازمة للاستعداد لسوق العمل، كما تستهدف تفعيل دور الإدارة العامة للتعليم في مجال الإرشاد والتطوير المهني، وتطوير أساليب الإرشاد المهني بشكل عام وتحقيق التعاون بين طرفي الاتفاقية لدعم قدرات كل جانب.

استكشاف المهارات المطلوبة

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية أن تسهم هذه الاتفاقية في استكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوجيه الطلاب والطالبات بالخيارات التعليمية والمهنية والوظيفية المناسبة وفقاً لميولهم المهنية واحتياجات سوق العمل، وتزويدهم بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية التي تتفق مع طموحاتهم الشخصية والمهنية، وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

وحثّ سموه على الالتزام ببرامج ومفاهيم رؤية المملكة 2030 التي يجب أن تشكل بتوجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها مرجعًا لكافة الخطط والأنشطة في المنطقة.