وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” ، ورئيس جامعة تبوك أ.د. عبدالله بن مفرح الذيابي، اتفاقية تعاون لتنفيذ أعمال تأهيل مباني الجامعة ومرافقها العامة لترشيد استهلاك الطاقة.

تفاصيل اتفاقية جامعة تبوك وترشيد

وستقوم الشركة في إطار الاتفاقية بالبدء في أعمال التأهيل, وتشمل إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية، وتركيب تدابير كفاءة الطاقة وتشغيلها، والمتابعة لضمان التحقق من الوفر السنوي للطاقة في مباني الجامعة ومرافقها ، وذلك ضمن مشاريع شركة “ترشيد ” التي تهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي لغرض الاستدامة الاستراتيجية للمملكة والمتمثل في تحقيق قدر عال من التوفير في الطاقة، وتنمية قطاع كفاءة الطاقة.

الكفاءة في استهلاك الطاقة

وأكد رئيس الجامعة بأن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل إيجابي على إعادة تأهيل مباني الجامعة ومرافقها لتكون أكثر كفاءة وأفضل أداءً في استهلاك الطاقة مما سينعكس على الوفر السنوي للطاقة في الجامعة وكذلك الكليات الجامعية في المحافظات.