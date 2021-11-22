لا تزال أصداء مقطع الفيديو الذي وثق ترحيب امرأة بوزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي أثناء دخوله الوزارة تتوالى، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن ما حدث هو إجراء فردي من أحد الأشخاص في الوزارة بحسب صحيفة عكاظ.

وزير الموارد البشرية ؟ على أي بند الترحيب ؟ pic.twitter.com/WyRAjU0kq8

— فيصل بن راكان بن حثلين (@faisal_rakan_) November 21, 2021

وقالت المصادر إن الموظف قام بدعوة المرأة للترحيب بالوزير دون التنسيق مع الجهة المختصة في الوزارة، مشيرًا إلى أنه يجري التحقيق في الواقعة من قبل الجهات المختصة.

الترحيب بوزير الموارد البشرية

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو، يوثق قيام سيدة باستقبال الوزير الراجحي بقصيدة، مدحته فيها بكلمات أثارت دهشة الكثير من المواطنين.

وقالت المرأة في كلمتها : يا مرحبًا بالوصول، معالي الوزير ولد الحسب والأصول، الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا أحمد أحمد، اسمه ذكر في القرآن ما شاء الله، هلا بك هلا”.