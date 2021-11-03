ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني قبل الزكاة 34%، إلى 228.3 مليون ريال، في الربع الثالث من 2021، مقابل 170 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020، وعلى أساس فصلي انخفضت الأرباح 31.5%، حيث كانت أرباح الربع السابق 333.6 مليون ريال.

ارتفاع الأرباح الفصلية:

وقالت بوبا العربية في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي يعود لارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 22.145 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 6.9٪.

وكان هذا مدفوعًا بارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 12.054 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 0.5٪، بالإضافة إلى انخفاض في تكاليف اقتناء الوثائق المتكبدة بمبلغ 77.117 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 38.8٪.

احتياطي عجز أقساط التأمين:

وذكرت الشركة أن احتياطي عجز أقساط التأمين الذي تم قيده في العام السابق تطلب شطب تكاليف اقتناء مؤجلة محددة، حيث تم الاعتراف باحتياطيات لمقابلة الارتفاع المتوقع في المطالبات الطبية بعد فترة الحظر المرتبطة بوباء كوفيد-19 وللحد من تأثير زيادة التكاليف المرتبطة بتطبيق المادة 11 المعلن عنها من نظام التأمين الصحي التعاوني. وذلك بالرغم من ارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 67.026 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 3.1٪، وذلك نتيجة لعودة ارتفاع المطالبات المؤجلة من المستويات المنخفضة والاستثنائية التي شهدتها خلال فترة الحظر من العام السابق.

وانخفض مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 33.340 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 79.5٪، وارتفعت الأرباح من الاستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 27.602 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 43.5٪.