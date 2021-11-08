سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، ارتفاعاً مدعوماً بصعود المعدن الثمين مستهل تعاملات الأسبوع عالمياً.

الذهب عيار 24

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، 219.39 ريال (58.49 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 191.97 ريال (51.18 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 164.54 ريال (43.87 دولار)، وبلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 127.98 ريال (34.12 دولار).

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية إلى 6823 ريالاً (1819 دولاراً).

أسعار الذهب عالمياً

وعالميا، ارتفع سعر الذهب الفوري في الأسواق العالمية اليوم الاثنين، بنسبة 0.1٪ إلى 1817.65 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب الدعم من تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في أكثر من عام سجله يوم الجمعة. يعمل ضعف الدولار على زيادة جاذبية السبائك من خلال تقليل تكلفتها على المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي، يوم الأربعاء بوجهة نظره بأن التضخم سيثبت أنه “مؤقت” ومن المحتمل ألا يتطلب ذلك ارتفاعا سريعا في أسعار الفائدة. وبعد ذلك، فاجأ بنك إنجلترا الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.