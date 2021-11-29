ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، بالتزامن مع ارتفاع المعدن الأصفر ختام تعاملات الأسبوع بالبورصات العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، إلى نحو 216.23 ريال أي ما يعادل (57.65 دولار).

الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى نحو 189.21 ريال أي ما يعادل نحو (50.44 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في باكورة تعاملات اليوم الاثنين في السعودية، إلى نحو 162.18 ريال (43.24 دولار).

الذهب عيار 14

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.13 ريال أي ما يعادل نحو (33.63 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، ارتفاعًا إلى نحو 6725 ريالًا (1793 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، نحو 1514 ريالاً (403.53 دولار).