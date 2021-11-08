ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن رفعت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً في وقت تشح فيه الإمدادات.

سعر خام برنت

وارتفع خام برنت 90 سنتاً بما يعادل 1.1% إلى 83.64 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو 2% الأسبوع الماضي. وزاد الخام الأميركي 87 سنتاً أو 1.1% إلى 82.14 دولار بعد أن انخفض 3% تقريبا الأسبوع الماضي.

ورفعت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، أمس السبت، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف 1.40 دولار إلى 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط خام دبي على بلاتس وخام عمان على بورصة دبي للطاقة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.

ويتجاوز هذا بفارق كبير زيادة بما بين 30 و90 سنتاً للبرميل في توقعات للخام العربي الخفيف في استطلاع أجرته رويترز في 29 أكتوبر.