أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 38.2% في شهر سبتمبر 2021.

السلع المصدرة:

وأوضحت الإحصاء عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن أهم السلع المصدرة هي المنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها والعربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل المماثلة وكذلك المعادن العادية ومصنوعاتها.

أما أهم السلع المستوردة فهي الآلات والأجهزة والمعدات وعربات الطائرات ومنتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المعدنية.

تقرير الإحصاء:

ويمكن الاطلاع على تقرير الإحصاء بشأن التجارة الدولية لشهر سبتمبر 2021 من خلال الرابط التالي: هنا.