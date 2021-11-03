أظهرت النتائج الأولية للشركة السعودية للأسماك، ارتفاع صافي الخسائر بعد الزكاة والضريبة بنسبة 199.4% خلال الربع الثالث من 2021 إلى 18.46 مليون ريال، مقابل 6.16 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.

سبب الخسارة:

وقالت السعودية للأسماك في بيان لها على موقع السوق المالي (تداول)، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع صافي الخسارة للربع المماثل من ‏العام السابق يعود إلى ‏اضمحلال في قيمة الممتلكات في مزرعة الحريضة.‏

وعلى أساس فصلي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 91.65% في الربع الثالث، مقارنة خسارة بقيمة 9.63 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

ارتفاع المصاريف:

وأشارت السعودية للأسماك أيضاً إلى ارتفاع المصاريف العمومية ‏والإدارية ومصاريف أسطول الصيد والمزارع، نتيجة ما قامت بها الشركة مؤخراً من أعمال صيانة ‏وتعيين طاقم عمل جديدة تحضيرا لبدء تشغيل وحدات العمل المتوقفة بشكل كامل.

وذكرت الشركة أن ارتفاع الخسائر يأتي على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 24% إلى 11.97 مليون ريال، مقارنة مع 9.63 مليون ريال في نفس الفترة من العام ‏‎2020‎.

وأفادت الشركة بأن الخسائر المتراكمة بلغت 132.664 مليون ريال، ما نسبته 33.17% من رأس ‏المال كما في 30 سبتمبر 2021، منها 94.816 مليون ريال تخص سنوات سابقة، و37.847 مليون ريال تخص العام الحالي.