أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في السعودية إلى 46.64 مليون بينها 305 آلاف جرعة منشطة.

مستجدات فيروس كورونا:

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، مستجدات فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل (44) حالة مؤكدة وتعافي (41) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (51) حالة.

إجمالي حالات التعافي:

وأضافت الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (549192) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (538201) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (1) حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8811) حالة.