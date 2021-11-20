قرر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول، استبعاد المدافع أحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد من قائمة الفراعنة لبطولة كأس العرب التي تنطلق في قطر في ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر بدون حجازي:

وجاءت قائمة المنتخب المصري مكونة من: “محمد الشناوي، محمود جاد، محمد صبحي في حراسة المرمى، أكرم توفيق أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، أحمد ياسين، محمد عبدالمنعم في خط الدفاع، مروان داوود، حمدي فتحي، عمرو السولية، مهند لاشين، إمام عاشور، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رفعت، محمد مجدي أفشة، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد شريف، مروان حمدي، حسين فيصل، أسامة فيصل”.

سبب رفض الاتحاد:

وكان حامد البلوي، المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، ألمح مسبقًا وقبل إعلان قائمة الفراعنة إلى صعوبة انضمام حجازي لمنتخب بلاده للمشاركة في البطولة العربية؛ كونها بطولة سيشارك فيها اللاعبون المحليون مع منتخبات بلادهم.

وقال البلوي: “هذه بطولة عربية، وكافة المنتخبات استدعت لاعبيها المحليين، اليوم إذا سمح الاتحاد بانضمام أحمد حجازي وسعود عبدالحميد ومهند شنقيطي للمنتخبات، فهذه إشكالية كبيرة للفريق”.