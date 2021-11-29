قال استشاري الأمراض المعدية عبد الله الحقيل، إنه لا يوجد أدلة على أن متحور أوميكرون أشد خطورة من السلالات السابقة، بل ربما يكون أقل من حيث الخطورة منها.

استشاري الأمراض المعدية عبد الله الحقيل: لا أدلة على أن " #أوميكرون" أشد خطورة من السلالات السابقة.. وقيود السفر ستنتهي سريعا#العربية pic.twitter.com/xIufpcy7uX

— العربية (@AlArabiya) November 28, 2021

وتوقع الحقيل، في مداخلة له مع قناة “العربية”، أن تنتهي قيود السفر سريعاً مع استمرار تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد 19”.

تعليق الرحلات الجوية

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت بالأمس تعليق الرحلات القادمة من 7 دول إفريقية والمغادرة إليها بسبب تفشي متحور أوميكرون.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).