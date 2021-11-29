قال استشاري الأمراض المعدية عبد الله الحقيل، إنه لا يوجد أدلة على أن متحور أوميكرون أشد خطورة من السلالات السابقة، بل ربما يكون أقل من حيث الخطورة منها.
استشاري الأمراض المعدية عبد الله الحقيل: لا أدلة على أن " #أوميكرون" أشد خطورة من السلالات السابقة.. وقيود السفر ستنتهي سريعا#العربية pic.twitter.com/xIufpcy7uX
— العربية (@AlArabiya) November 28, 2021
وتوقع الحقيل، في مداخلة له مع قناة “العربية”، أن تنتهي قيود السفر سريعاً مع استمرار تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد 19”.
تعليق الرحلات الجوية
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت بالأمس تعليق الرحلات القادمة من 7 دول إفريقية والمغادرة إليها بسبب تفشي متحور أوميكرون.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد 19) -(أوميكرون) ” Omicron ” في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.
فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر) والمغادرة إليها.
تعليق السماح بدخول المملكة
وكذلك تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.
اترك تعليقاً