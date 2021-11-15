استعرضت هيئة النقل، اشتراطات ومتطلبات حصول المنشآت الخاصة على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات.

وأوضحت النقل، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الاشتراطات والضوابط اللازم توفرها في المنشآت المتقدمة بطلبات للحصول على ترخيص نشاط تأجير السيارات.

اشتراطات وضوابط:

وتتمثل الاشتراطات فيما يلي:

– وجود طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

– سجل تجاري للمنشآة مقتصر على النشاط ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.

– شهادة التأمينات الاجتماعية.

– شهادة الزكاة والدخل.

– توفير مركز مناسب وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.

– توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط وفق فئة الترخيص.

– أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.