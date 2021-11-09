كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ المملكة بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) بنسبة 6.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2012 عندما سجل نمواً بنسبة 8.73 في المائة.

ويتأثر الاقتصاد بارتفاع القطاع النفطي بنسبة 9 في المائة بسبب ارتفاع إنتاج السعودية من النفط لمواجهة الطلب المتزايد على الخام عالمياً.

نمو القطاع النفطي

يذكر أن نمو القطاع النفطي هو الأعلى منذ الربع الثاني 2012 عندما سجل 9.24 في المائة، كما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.2 في المائة، كما ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.7 في المائة، وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

نمو الاقتصاد

جاء ذلك نتيجة نمو القطاع النفطي بنسبة 12.9 في المائة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة، والحكومي 1.4 في المائة.

ومن المتوقع تحقيق نمو اقتصادي نسبته 2.6 في المائة خلال العام الجاري، و7.5 في المائة العام المقبل.