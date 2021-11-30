التقت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الاحمدي، بمقر المجلس بالرياض اليوم عدد من المسؤولين في هيئة الحكومة الرقمية بقيادة المشرف العام على محفظة الاستثمار والمشتريات الحكومية بالهيئة الدكتور عبدالله الفيفي، بحضور عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي وعدد من المسؤولين بالمجلس.

أبرز مهام الهيئة:

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المهام التي تقوم بها الهيئة، وجهودها في عرض مرئي، كما قدم مسؤولو الهيئة موجزًا عن الأدوار التي قامت بها الهيئة في إطار التحول الرقمي في الفترة السابقة وما تحقق، وأبرز التوجهات المستقبلية.

وأشادت حنان الأحمدي بما تقوم به الهيئة من جهود، مشيرةً إلى الدور المهم الذي تسهم به في تحقيق توجهات التحول الرقمي في المملكة وفق رؤية ٢٠٣٠، مبينةً أن ما يجده هذا القطاع من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة ساهم في إحداث نقلة نوعية في أداء مختلف القطاعات، وتيسير حصول المواطن على الخدمات، ورفع الكفاءة والانتاجية، وجودة الحياة كما ساعد على التكيف مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

الإستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية:

واطلعت الأحمدي خلال اللقاء على الإستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، وحوكمة المنصات الرقمية، إضافة إلى الأدوار المناطة بلجان التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية.

كما بحث اللقاء أبرز الخدمات المقدمة في المجال الرقمي للأجهزة الحكومية في إطار التحول للتعاملات الحكومية الرقمية، ومجالات تطوير التعاون بما يخدم التحول الرقمي في المجلس.