أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يحق للأطفال من سن العاشرة وحتى الخامسة عشرة استخراج بطاقة الهوية الوطنية اختياريًا.

وأضافت الأحوال المدنية “يكون إصدار الهوية الوطنية إجباري عند إتمام 15 سنة، واختيارياً من سن 10-15 سنة، ويشترط لها موافقة ولي الأمر”.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلى أن هذه الخدمة معمول بها منذ سنوات وهي مطبقة لدى مكاتب الأحوال المدنية.