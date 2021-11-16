أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يحق للأطفال من سن العاشرة وحتى الخامسة عشرة استخراج بطاقة الهوية الوطنية اختياريًا.
فيديو | #الأحوال_المدنية: يحق لمن بلغ 10 سنوات استخراج هوية وطنية#الإخبارية pic.twitter.com/nl14vrdmTV
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 16, 2021
وأضافت الأحوال المدنية “يكون إصدار الهوية الوطنية إجباري عند إتمام 15 سنة، واختيارياً من سن 10-15 سنة، ويشترط لها موافقة ولي الأمر”.
وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلى أن هذه الخدمة معمول بها منذ سنوات وهي مطبقة لدى مكاتب الأحوال المدنية.
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