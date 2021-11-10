ردت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية على استفسار أحد الأشخاص بشأن طريقة تعديل مهنة موظف بالقطاع الخاص.

ولفتت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن تعديل المهنة بالقطاع الخاص يتطلب مراجعة أقرب مكتب وإحضار خطاب حديث من جهة العمل موقّع ومختوم.

إنجازات الأحوال:

وأنجزت الأحوال المدنية، خلال العام الماضي 1442هـ، أكثر من (19) مليون عملية، لخدماتها المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة.

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الأحوال المدنية، أن عدد عملياتها المنجزة بلغت خلال العام المنصرم (19.182.007) عمليات عبر المكاتب ، فيما بلغ عدد بطاقات الهوية الوطنية التي تم إصدارها (2.452.402) بطاقة (للرجال والنساء)، في حين تم إصدار (940.176) سجل أسرة.

أبشر:

وتمكنت من خلال خدماتها الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” من إنجاز (17.801.691) عملية إلكترونية ، فيما بلغ إجمالي عدد الوثائق التي تم إصدارها وإيصالها للمواطنين عبر البريد السعودي (749.753) وثيقة.

وتضمنت الإحصائية إجمالي شرائح البيانات التي تمت طباعتها في مكاتب الأحوال المدنية وعددها (1.032.289) شريحة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة بياناتي (571.383) مستفيداً تم تمكينهم من تفويض الجهات الحكومية المسجلة في الخدمة، من الاطلاع على بياناتهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر” دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وبلغ إجمالي عمليات تعديل المهن (554.012) عملية، فيما بلغت العمليات الإلكترونية التي أجريت عبر خدمة “التحقق من صلاحية بطاقة الهوية الوطنية ” (1.858.368) عملية إلكترونية.