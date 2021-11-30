اختتم الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي لورينت بونادي، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الأردن ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021.

الأخضر يختتم استعداداته:

وأجرى الأخضر حصة تدريبية على ملعب نادي الخريطيات الرياضي، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على الجانب الآخر، لم يشارك فراس البريكان في تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجماعية، بعد تعرضه لعارض صحي.

ومن جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبي الأخضر مساء اليوم فحص فيروس كورونا، وذلك تطبيقًا للبروتوكول الطبي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

منتخب السعودية في كأس العرب:

ويلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره الأردني المقرر إقامتها، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العرب فيفا قطر 2021.

وانطلقت بطولة كأس العرب في قطر، اليوم الثلاثاء، بـ4 مباريات، وستستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويتواجد المنتخب السعودي الأول في المجموعة الثالثة مع المغرب، الأردن وفلسطين.