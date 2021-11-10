يسعى الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لتحقيق أول فوز على منتخب أستراليا غدًا في تصفيات كأس العالم، حيث تُقام المباراة بمدينة سيدني الأسترالية.

الأخضر في الصدارة

ويتواجد المنتخب السعودي في صدارة مجموعته بتصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، أما المنتخب الأسترالي فمتواجد بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط من 3 انتصارات وهزيمة واحدة.

وإذا نجح المنتخب السعودي غدًا في الفوز على أستراليا في أراضيها، فسيكون حقق إنجازًا مميزًا وحقق ما لم يستطع منتخب الأرجنتين بقيادة أسطورته الراحل آنذاك دييغو أرماندو مارادونا تحقيقه في تصفيات كأس العالم 1994 بـ أمريكا، حيث تفادت أستراليا الخسارة من الأرجنتين في أراضيها وذلك خلال ملحق مونديال 1994.

تفوق أسترالي

وستكون مباراة الغد المواجهة رقم 9 بين منتخبي السعودية وأستراليا في كافة المسابقات، حيث فازت أستراليا في 5 مباريات والمنتخب السعودي مرة واحدة وتعادل المنتخبين في مباراتين.