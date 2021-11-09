واصل الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المرتقبة ضد منتخب أستراليا الأول لكرة القدم.

الأخضر يواصل الاستعداد

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الحصة التدريبية اليوم على “ملعب فلنتاين سبورتس بارك”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية متنوعة.

وقام الفرنسي رينارد بتقسيم لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، وأجروا تقسيمة على كامل مساحة الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

ومن المقرر أن يختتم الأخضر، مساء يوم غدٍ الأربعاء، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الثامنة مساءً على “استاد كومبانك”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

السعودية ضد أستراليا

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد أستراليا في سيدني، يوم الخميس المقبل، على أن يواجه فيتنام، يوم 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الأول في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحب المركز الثاني.