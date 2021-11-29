واصل الأخضر بقيادة المدير الفني لورينت بونادي، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد منتخب الأردن الأول لكرة القدم.

الأخضر يواصل استعداداته:

وأجرى الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي الخريطيات الرياضي، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وانتظم الثنائي عبدالله الحمدان، محمد القحطاني في معسكر المنتخب بعد انتهاء مشاركتهما مع ناديهما في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك الثنائي في الحصة التدريبية برفقة زملائهم.

المنتخب في كأس العرب:

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأردني المقرر إقامتها، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العرب فيفا قطر 2021.

وتُقام منافسات بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة مع المغرب، الأردن وفلسطين.