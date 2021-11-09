يسعى الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة تألقه في تصفيات كأس العالم 2022، وتحقيق الفوز على منتخب أستراليا الأول لكرة القدم.

أستراليا تستضيف السعودية

ويستضيف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم نظيره السعودي في سيدني، يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويقع الأخضر في المركز الأول بالمجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.

الأخضر يسعى لتحقيق فوزه الأول

وتُعتبر المواجهة المقبلة هي الرابعة بين المنتخبين في أستراليا، حيث تعود أول مباراة بينهما إلى الكأس الذهبية عام 1988، ونجح منتخب الكنغر في تحقيق الفوز بثلاثية دون رد في مدينة سيدني.

وبعد 24 عامًا، لعبت السعودية ضد أستراليا في مدينة ملبورن، في إياب مرحلة المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2014، وخسر الأخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتلاقى المنتخبان مجددًا في مدينة أديلايا في إياب التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018، وتمكن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم من تجاوز الأخضر بنتيجة 3/2.

ويطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه رينارد في تحقيق الفوز الأول على أستراليا في ملعبه ووسط جماهيره، خاصة أن الصقور تتألق معه في تصفيات كأس العالم 2022.