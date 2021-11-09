يأمل الأخضر، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، في مواصلة نتائجه الإيجابية، وخطف نقاط مباراة السعودية ضد أستراليا المقبلة.

السعودية ضد أستراليا:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد أستراليا في سيدني، يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.

الأخضر يسعى لتحقيق رقم قياسي:

ويطمح رينارد في قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم للتغلب على أستراليا للمرة الأولى في تصفيات كأس العالم، خاصة أن الفوز يُقرب الأخضر من رقم قياسي مميز حققه الكنغر قبل شهر.

وكان منتخب أستراليا الأول لكرة القدم قد نجح في تسجيل رقم قياسي بتحقيق 11 فوز متتالي ضمن منافسات تصفيات كأس العالم، وذلك قبل تعرضه للخسارة ضد نظيره الياباني في الجولة الرابعة.

وحقق المنتخب مع رينارد 9 انتصارات متتالية في التصفيات المونديالية حتى الآن، كان من ضمنها 4 انتصارات ضمن المرحلة النهائية، ويطمح في تحقيق الفوز في مواجهتي أستراليا وفيتنام؛ للاقتراب من الرقم القياسي.