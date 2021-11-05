غادر لاعبو الأخضر، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، إلى أستراليا، وذلك لمواجهة المنتخب الأسترالي في تصفيات كأس العالم 2022.

لاعبو الأخضر ينطلقون لمهمة أستراليا:

ونشر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي صورًا من تواجد اللاعبين في مطار الملك خالد الدولي للسفر إلى أستراليا.

المنتخب السعودي في الصدارة:

ويتواجد المنتخب السعودي في المركز الأول برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات على منتخبات فيتنام وعمان واليابان والصين.

أما المنتخب الأسترالي فيتواجد في المركز الثاني برصيد تسع نقاط من 3 انتصارات وهزيمة.

ويبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد التدريب في سيدني، عند السابعة مساء الأحد المقبل، ويستمر تدريبه في المدينة ذاتها يومي الاثنين والثلاثاء.

ويؤدي الأخضر تدريبه الرئيسي على إستاد كومبانك، ملعب المباراة، عند الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل، وستكون مواجهة السعودية ضد أستراليا، يوم الخميس، عند الساعة 12:15 مساء بتوقيت المملكة.

وتطير بعثة المنتخب السعودي إلى فيتنام، يوم 12 نوفمبر، ويؤدي اللاعبون تدريبات في هانوي، يومي 13 و14 من الشهر ذاته، ويخوض الأخضر المران الرئيسي في اليوم التالي على ملعب إستاد ماي دينيه، وستكون المباراة يوم 16 نوفمبر عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة.