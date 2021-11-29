يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لبطولة كأس العرب للأندية بمعسكره في الدوحة العاصمة القطرية بعقد مرانه الثاني اليوم استعدادا للمباراة الأولى للفريق في البطولة

مران الأخضر الثاني

ويجري المنتخب الوطني السعودي مرانه الثاني مساء اليوم في ملعب الخريطيات الرياضية وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العرب فيفا 2022 في تمام الثامنة والنصف مساءً على أن يسمح لوسائل الإعلام الحضور في أول ربع ساعة من المران.

وكان الأخضر قد بدأ أول مرانه في الدوحة مساء أمس الأحد على ملعب نادي الخريطيات الرياضية حيث بدأت الحصة التدريبية بالإحماء ثم الاستحواذ على الكرة قبل أن يجري المدرب مباريات مصغرة وانتهت الحصة بتمارين الإطالة.

تسلم درع البطولة

وتسلم قائد المنتخب سعود عبدالحميد درع المشاركة في كأس العرب فيفا قطر 2022 وذلك في الاجتماع الذي دار مع اللجنة المنظمة للبطولة.

ويستعد الأخضر السعودي لمواجهة الأردن في أولى لقاءات البطولة يوم الأربعاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على استاد المدينة التعليمية بالدوحة.