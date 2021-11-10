شدد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، على أن المركز هو الجهة الوحيدة المعنية بتقديم معلومات عن أخبار وتوقعات الطقس، وكذلك التنبيهات والتحذيرات الجوية في المملكة.

قبل أن تغرد عن حالة الطقس..

"المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد" يكشف العقوبات التي توقع على المخالفين للنظام #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GUPIQZmbok

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2021

غرامة وسجن:

وقال القحطاني في حواره إلى برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، إن كل من يقدم توقعات أو تنبيهات عن الطقس سواءً جهة أو أفراداً على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا يعد مخالفة صريحة للنظام يستوجب العقوبة التي تشمل الغرامة المالية والسجن، موضحاً أن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن 10 سنوات والغرامة مليوني ريال، لكن اللوائح تفسر نوعية المخالفة وحجمها وتحدد العقوبة المناسبة.

اللوائح في طور التدقيق:

ولفت إلى أن اللوائح التنفيذية لنظام الأرصاد في طور التدقيق حالياً وسيتم إعلانها قريباً، وستفسر لوائح المواد بشكل واضح خاصة المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات على المخالفين.