أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني لـ الأرصاد، حسين القحطاني، أن اليوم الثلاثاء هو الخامس والأخير للحالة الجوية الماطرة التي تشهدها أجزاء من المملكة، مؤكدًا أن هناك احتمالات لحالة ممطرة تبدأ الأسبوع المقبل.

فرصة لهطول الأمطار:

وتابع القحطاني خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أن هناك فرصة لهطول أمطار متوسطة اليوم، تشمل مناطق حائل والجوف، وقد يمتد تأثيرها إلى القصيم والشرقية وشمال منطقة الرياض.

وأوضح أن مركز الأرصاد يراقب احتمالية تكون حالة ممطرة الأسبوع المقبل قد تؤثر على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من مناطق حائل والشرقية والرياض.

تنسيق مع الجهات المعنية:

وأشار إلى أن مركز الأرصاد ينسق مع الجهات المعنية للتعامل مع الظواهر الجوية، مرشدًا الجميع للانتباه للإرشادات المعلنة من الجهات المختصة في هذا الجانب، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الأجواء الخريفية المميزة مع الحرص على متابعة معلومات الطقس باستمرار واتباع الإرشادات، لاختيار المكان والزمان المناسبين للاستفادة من هذه الأجواء.