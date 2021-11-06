نبه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالي درجات الحرارة انخفاضها على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة.

تكوّن الضباب صباحًا

كما لم يستبعد المركز تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر، في حين تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.