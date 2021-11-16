توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث تراجع في درجات الحرارة على عدد من مناطق المملكة اعتبارًا من الليلة وحتى يوم الخميس المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة

وتشر المركز درجات الحرارة المتوقعة في بعض المناطق حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى على مناطق الشمالية، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وتبوك ما بين 6 إلى 10 درجات وفي المنطقة الوسطى “الرياض، القصيم” من المتوقع أن تكون درجات الحرارة ما بين 11-13 درجة فيما تصل في المنطقة الشرقية ما بين 9-12 درجة.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعولق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ومرتفعات عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة في الصباح الباكر.

سرعة الرياح المتوقعة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية شرقًا وشمالية إلى شمالية شرقية غربًا بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.