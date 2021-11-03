فرض حارس مرمى فريق الشباب، فواز القرني نفسه بقوة ضمن الأفضل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

فواز القرني يتألق

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي ظهر عليه فواز القرني، وحصوله على أحسن حارس لشهر أكتوبر وفقًا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

واستعرضت شبكة الإحصائيات أبرز أرقام فواز القرني في شهر أكتوبر، حيث شارك في 3 مباريات مع الشباب، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه فيهم، وقام بـ10 تصديات ناجحة، بينهم 5 من داخل منطقة الجزاء.

وقام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بـ23 تمريرة ناجحة في المباراة الواحدة، كما أنه قام بـ8 كرات طويلة ناجحة من أصل 12، ليحصل على تقييم 7.63 درجة.

العودة للمشاركة مع الأخضر

وحقق فواز القرني حلمه سريعًا، وعاد إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل أن يُشارك في مباراة الصين الماضية، عقب تعرض حارس المرمى الأساسي محمد العويس للإصابة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد القرني على رأس قائمة الأخضر لمباراتي أستراليا وفيتنام ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، ويستعد للمشاركة بشكل أساسي في ظل غياب العويس عن الملاعب، ما يمنحه دفعة معنوية لمواصلة التألق.