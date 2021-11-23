بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، بتفعيل مبادرة السعودية الخضراء؛ وذلك استجابة لتوجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حيث شارك مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد في زرع عدد من الأشجار في محيط مبنى الفرع.

ويأتي ذلك انطلاقًا من مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح الشيخ ابن حميد أنه تم وضع خطة لتشجير جميع هيئات المحافظات والمراكز التابعة للفرع.

توجيه السند:

الجدير بالذكر أن الرئيس العام قد وجه بتشجير مباني فروع وهيئات ومراكز الرئاسة بجميع فروعها في مناطق المملكة انطلاقًا من أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه المملكة بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030، وإعلان ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة.