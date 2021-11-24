نصح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني باتباع بعض الخطوات المهمة لتأمين حساب المستفيد في تطبيق “تيك توك”، ومنها تفعيل خاصية التحقق الثنائي.

خاصية التحقق الثنائي:

وتشمل هذه النصائح تفعيل خاصية التحقق الثنائي

1- اضغط على “صفحتي” في القسم الأيسر أسفل الشاشة

2- اضغط على الثلاث نقاط “…” في القسم الأيسر أعلى الشاشة ومن ثم اختر “الأمان”.

3- اضغط على “التحقق بخطوتين” ومن ثم حدد الطريقة التي تريد تلقي الرمز من خلالها واتبع التعليمات.

إعدادات الخصوصية:

كما يُنصح بضبط إعدادات الخصوصية لحساب المستخدم كالتالي:

1- اضغط على “الأمان” ومن ثم “أجهزتك” ستظهر لك التنبيهات الأمنية والأجهزة المستخدمة للدخول على حسابك (راجعها باستمرار لتتأكد من عدم دخول شخص غير مصرح على حسابك)

2- اختر “الخصوصية” وراجع إعدادات الخصوصية حسب رغبتك، أخذًا في الاعتبار الآثار المتوقعة، مثل قدرة المستخدمين على تنزيل مقاطع الفديو الخاصة بك واقتراح حسابك للآخرين والقدرة على متابعتك ومشاهدة مقاطعك، وينصح أيضًا بتعيين كلمة مرور قوية وغير مكررة، وعدم مشاركة رمز التحقق المرسل إلى رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني مع أي شخص.

وتابع الأمن السيبراني: “إذا لاحظت شيئًا غير اعتيادي في حسابك قم بمراسلة الشركة على الفور، وتجنب التجاوب مع الغرباء خصوصًا عند طلبهم للإفشاء عن معلوماتك الشخصية والحساسة”.