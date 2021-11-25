تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف العام على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، المباراة النهائية والحفل الختامي لبطولة وزارة الداخلية الـ (11) لكرة القدم للقطاعات الأمنية التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب حرس الحدود بالرياض.

تتويج الأمن العام

وحقّق فريق الأمن العام المركز الأول وكأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق حرس الحدود بنتيجة ( 2/1 )، وحلّ في المركز الثالث فريق أمن المنشآت، وفريق مكافحة المخدرات بالمركز الرابع.

ورفع رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن مبارك بن سعد البزيع، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- على دعمه وحرصه على تنظيم وإقامة هذه البطولة على كأس سموه الكريم، واهتمامه بالأنشطة الرياضية في القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.