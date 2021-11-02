تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي أكثر الفرق حصولًا على ركنيات:

ويُعد الأهلي أكثر فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حصولًا على ركنيات بعد مرور 10 جولات برصيد 61 ركلة ركنية، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بـ56 ركلة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثالث بقائمة الأكثر حصولًا على الركنيات برصيد 53 ركلة ركنية، يليه الفتح بـ52 ركلة، ثم فريق أبها خامسًا بـ49 ركلة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة العاشرة كالتالي؛ ضمك في الصدارة برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب بـ18 نقطة، يليه الهلال برصيد 16 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع الرائد، وبفارق نقطة عن النصر، يليه الفتح بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وحل الفيصلي عاشرًا برصيد 11 نقطة.

ويتواجد الحزم في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق وأبها، ثم الباطن بـ9 نقاط، وبفارق نقطتين عن الطائي، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط.