شكا الإعلامي المهتم بقضايا المستهلك عبدالعزيز صالح الخضيري قيام بعض الشركات بتقليل وزن المنتج وعدم خفض سعره.

وقال في رسالة لوزارة التجارة: “إلى مقام وزارة التجارة.. يلاحظ أن بعض الشركات قللت كمية الوزن أو العدد في “قدر المُنتج” مع عدم خفض سعره.

وأضاف مثال على ذلك:

– مناديل من 100 منديل الى 90 منديلاً

– شامبو من 700 مم الى 600 مم

– مسحوق صابون ملابس من 6 كغم الى 5 كغم

وأضاف عبدالعزيز صالح الخضيري “هذا تطفيف على المستهلك ومخالف لنظام الغش التجاري”.