شكا الإعلامي المهتم بقضايا المستهلك عبدالعزيز صالح الخضيري قيام بعض الشركات بتقليل وزن المنتج وعدم خفض سعره.
وقال في رسالة لوزارة التجارة: “إلى مقام وزارة التجارة.. يلاحظ أن بعض الشركات قللت كمية الوزن أو العدد في “قدر المُنتج” مع عدم خفض سعره.
وأضاف مثال على ذلك:
– مناديل من 100 منديل الى 90 منديلاً
– شامبو من 700 مم الى 600 مم
– مسحوق صابون ملابس من 6 كغم الى 5 كغم
وأضاف عبدالعزيز صالح الخضيري “هذا تطفيف على المستهلك ومخالف لنظام الغش التجاري”.
الى مقام وزارة التجارة:@MCgovSA
يلاحظ ان بعض الشركات قللت كمية الوزن او العدد في "قدر المُنتج" مع عدم خفض سعره.
.
مثال:
♦️مناديل من 100 منديل الى 90 منديل
♦️شامبو من 700 مم الى 600 مم
♦️مسحوق صابون ملابس من 6 كغم الى 5 كغم
.
وهذا تطفيف على #المستهلك ومخالف لنظام #الغش_التجاري pic.twitter.com/ST5KnlTIz5
— عبدالعزيز صالح الخضيري (@AzizKhudiry) November 15, 2021
اترك تعليقاً