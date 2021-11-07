أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

الإمارات تدين استهداف مصطفى الكاظمي

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأعربت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

الأردن تتضامن مع العراق

كما أدانت المملكة الأردنية، اليوم ، بأشد العبارات محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أن “المملكة الأردنية تدين بأشد العبارات محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها رئيس وزراء جمهورية العراق، فجر اليوم”.

وأكّدت الوزارة، “وقوف وتضامن الأردن التام مع العراق وشعبه الشقيق، ودعمها الكامل لأمنه واستقراره، ولجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمحافظة على الإنجازات الوطنية”.

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