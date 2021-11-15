ساهمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق الأول لكرة القدم بقيادة مدرب الروماني كوزمين كونترا، ما أدى إلى عودة العميد إلى الطريق الصحيح بعد مواسم من المعاناة.

الاتحاد يسعى لتطوير الأداء وحصد النقاط المتاحة:

وقال المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حامد البلوي: “معسكر دبي القادم كان مخطط له منذ مدة وروزنامة الموسم محددة مسبقًا، وهو نتاج لعمل المنظومة الداخلية بالنادي بقيادة رئيس النادي ونائبه وأنا مساعد لهم”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “ألف ألف”: “الاتحاد لديه مكتسبات جيدة نسعى للحفاظ عليها وتعزيزها لتطوير أداء الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة، ولدينا هامش تطور كبير على مستوى النتائج ولكن ما نطمح له لم يتحقق حتى الآن”.

كونترا يستغل فترات التوقف:

وأضاف البلوي: “نطمح لتحقيق كافة النقاط المتاحة أمامنا، والمدرب يسعى لترتيب أوراق الفريق في كل فترة توقف، واعترف بمرورنا بهبوط في المستوى العام، بالرغم من الأرقام المميزة للفريق”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كونترا يجتمع باللاعبين قبل وبعد كل مباراة لشرح النقاط الفنية والبدنية ومدى ارتفاعها وانخفاضها لدى كل لاعب، ورغبة اللاعبين في تحقيق ما يتطلع إليه الجمهور الاتحادي ستساعد في رفع مستوى الفريق، وإدارة النادي وفرت كل شيء”.

ويتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، قبل مواجهته المقبلة ضد الطائي، يوم 27 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ13.