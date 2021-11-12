دافع أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، عن اللاعب فهد المولد لاعب العميد والمشارك مع المنتخب السعودي حاليًا في تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022.

وكان المولد تعرض لانتقادات قوية بسبب هبوط مستواه مؤخرًا، كما شارك بالأمس في مباراة أستراليا ولم تُثمر مجهوداته عن أهداف أو تمريرات حاسمة لزملائه.

ماذا قال متحدث الاتحاد عن فهد المولد ؟

وغرد أحمد دياب عبر حسابه في “تويتر” : “المنتخب ليس لاعبًا واحدًا، بل كتلة تتحرك وفق منظومة متكاملة وما يمارسه البعض من تصيد لبعض اللاعبين لا يليق برجل مثل المنتخب، ما يتعرض له المولد، يدخل ضمن حالات التنمر، رينارد أدرى بلاعبيه وما هو مطلوب منهم، ولن يجازف بمنتخب يدربه من أجل مجاملة، واصل يا فهد مشوارك ولا تلتفت”.

وعد المولد للجماهير السعودية

وفي سياق آخر، أكد المولد على أن الأخضر سيعوض في مباراة فيتنام المقبلة في تصفيات كأس العالم بالفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

وقال فهد المولد: “كنا نستحق الفوز في لقاء أستراليا، والتعويض سيكون في مباراة فيتنام، حيث سنقاتل لنيل النقاط الثلاث”.

وشارك المولد في مباراة أستراليا، لكن الجماهير انتقدت أداءه في المباراة حيث لم يظهر بمستواه المعهود.