يبدو أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد رفض كل المحاولات وذلك لتمهيد عودة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد لـ تدريبات الفريق وذلك على خلفية تردد الأخير في تجديد عقده مع العميد.

سعود عبدالحميد أنهى مسيرته مع الاتحاد

وكان عبدالحميد صاحب الـ22 عامًا رفض أكثر من مرة عرضًا قُدم من النادي للتجديد، وكان آخرها تخلفه عن اجتماع لاستلام مبلغ مالي من أنمار الحائلي يوم الجمعة الماضية، بحسب ما ذكرته قناة SSC.

وقال الإعلامي علاء سعيد المقرب من الاتحاد عبر حسابه في “تويتر” نقلًا عن أنمار الحائلي: “النادي رفض جميع الواسطات التي تدخلت لإنهاء مشكلة اللاعب وأزمة تجديده للعقد، وأتمنى له التوفيق في ناديه المقبل”.

عواقب عدم لقاء رئيس النادي

وفي وقت سابق، كشف حامد البلوي المدير التنفيذي لـ نادي الاتحاد عن سبب الأزمة بين النادي وبين لاعبه سعود عبدالحميد.

ولم يجدد عبدالحميد عقده حتى الآن مع النادي، حيث كان من المفترض له حضور اجتماع بينه وبين أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد في مقر النادي الجمعة الماضية لتجديد العقد ولكن اللاعب تخلف عن الموعد ما أدى إلى استبعاده من مباراة الطائي التي أُقيمت أول أمس السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث البلوي قائلًا: “فهد باقديم وكيل أعمال اللاعب متناقض وليس ثابتًا، لو يراجعه سيتأكد من ذلك، ونحن لم نتأخر عن عبدالحميد في أي وقت من الأوقات”.

وأضاف البلوي: “عرضت من قبل تمديد عقد سعود عبدالحميد لمدة سنة ونصف ورفع راتبه، لكن فهد باقديم رفض”.