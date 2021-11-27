استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، صدارة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز على نادي الطائي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر المسابقة.

ملخص مباراة الاتحاد والطائي:

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم العميد بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب البرازيلي رومارينيو.

وتمكن رومارينيو من إحراز الهدف الأول للعميد في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتفوق العميد بهدف.

العميد يسترد صدارة الدوري:

وفي الشوط الثاني من المباراة، ظل العميد محافظًا على تقدمه بهدف دون رد، ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 26 نقطة في صدارة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الطائي عند 10 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

سيتوقف الدوري السعودي، خلال الفترة المقبلة لمدة 22 يومًا، وذلك بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب في قطر، التي تنطلق الثلاثاء المقبل.

وكان العميد أعلن أمس الجمعة عن تجديده لعقد اللاعب البرازيلي رومارينيو؛ وذلك لاحتياج الفريق لمجهوداته الفنية خلال الفترة المقبلة.