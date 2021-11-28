كشف حامد البلوي المدير التنفيذي لـ نادي الاتحاد عن سبب الأزمة بين النادي وبين لاعبه سعود عبدالحميد.

حامد البلوي – المدير التنفيذي لنادي #الاتحاد: وكيل سعود عبدالحميد متناقض ويطلب شيك مصدق بنهاية الاسبوع، كيف يمكننا تصديق الشيك بذلك الوقت ثم يختفي ويمنع سعود من التوقيع .. اللاعب لا يريد الخروج

اشترك الآن #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/u55EaRxgzr — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 27, 2021

سبب استبعاد سعود عبدالحميد من مباراة الطائي

ولم يجدد عبدالحميد عقده حتى الآن مع النادي، حيث كان من المفترض له حضور اجتماع بينه وبين أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد في مقر النادي أول أمس الجمعة لتجديد العقد ولكن اللاعب تخلف عن الموعد مما أدى إلى استبعاده من مباراة الطائي التي أُقيمت أمس السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تصريحات وكيل اللاعب متناقضة

وتحدث البلوي قائلًا: “فهد باقديم وكيل أعمال اللاعب متناقض وليس ثابتًا، لو يراجعه سيتأكد من ذلك، ونحن لم نتأخر عن عبدالحميد في أي وقت من الأوقات”.

وأضاف البلوي: “عرضت من قبل تمديد عقد سعود عبدالحميد لمدة سنة ونصف ورفع راتبه، لكن فهد باقديم رفض”.

وتابع المدير التنفيذي لـ الاتحاد: “فهد باقديم يُخرب العلاقة بين الاتحاد واللاعب وكان وكيل اللاعب تقدم بشكوى ضد النادي لأن اللاعب لم يحصل على 180 ألف ريال، لكن تبين أن اللاعب حصل عليه”.