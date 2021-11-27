كشفت تقارير إعلامية عن السبب الرئيسي وراء استبعاد سعود عبدالحميد لاعب نادي الاتحاد، من مباراة الطائي المقامة حاليًّا ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رياض المزهر – مراسل قنوات SSC :

قرار استبعاد سعود عبدالحميد إداري , ورئيس النادي تواجد بمقر النادي لتجديد عقد اللاعب إلى أن الأخير تخلف عن الموعد ولم يحضر#الاتحاد_الطائي#قنوات_SSC pic.twitter.com/tTjSzaLCxX

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 27, 2021

سبب معاقبة سعود عبدالحميد واستبعاده:

وقال رياض المزهر، مراسل قنوات SSC : إن قرار استبعاد عبدالحميد إداريًّا وليس فنيًّا؛ وذلك بسبب تخلف اللاعب أمس الجمعة عن حضوره للقاء مع أنمار الحائلي رئيس النادي من أجل تجديد العقد حيث كان سيحصل على مبلغًا ماليًّا لتجديد العقد، لكن الظهير الأيمن تخلف عن الموعد ولم يحضر.

وأضاف المزهر أن الجهاز الفني للعميد، فضّل استبعاده من مباراة الطائي بسبب تشتته ذهنيًّا وعدم التركيز.

صبر الاتحاد نفد مع اللاعب:

وكان أنمار الحائلي رئيس الاتحاد قال في تصريحات لـ برنامج “أكشن مع وليد”: إن إدارة العميد ستصرف النظر عن تجديد عقد عبدالحميد؛ وذلك بسبب مماطلة اللاعب ووكيل أعماله عن التجديد.