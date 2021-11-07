يعيش الاتفاق فترة صعبة، بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

فارس الدهناء يخسر ضد التعاون

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نتائجه السلبية، وخسر أمام التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فارس الدهناء المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 مواجهات، والخسارة في 5 لقاءات.

نادي الاتفاق يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تراجع النتائج في الموسم الرياضي الحالي فقط، ما دفع الإدارة لإقالة المدير الفني خالد العطوي، حيث رحل عن فارس الدهناء بعد مباراة الأهلي في الجولة الثامنة.

وكانت الإدارة قد تعاقدت مع خالد العطوي خلال منافسات موسم 2019، أملًا في بناء فريق قوي قادر على المنافسة في جميع المسابقات، إلا أنها كانت تطمح في تحقيق الفريق لانتفاضة معه، ولكن دون جدوى؛ لتتم إقالته.

وقاد المدرب السعودي صاحب الـ44 عامًا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في 72 مباراة رسمية، نجح خلالها في تحقيق الفوز خلال 31 مباراة، وخسر 29 مواجهة، فيما تعادل في 12 لقاء.

وتعاقدت الإدارة مع المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، إلا أن الأداء لم يتحسن بالشكل المتوقع، ليواصل فارس الدهناء نتائجه المخيبة، حيث قاده في 3 مباريات، خسر مرتين وفاز مرة، ما أثار غضب الجماهير.