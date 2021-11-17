ضاعف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيازاته من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبًا إلى 43.45 مليار دولار في الربع الثالث، وأضاف أسهم مجموعة “علي بابا” و”وول مارت” و”بنترست”.

وزادت حيازاته من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في الربع المنتهي في 30 سبتمبر من حوالي 16 مليار دولار في الربع السابق، وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وشملت الأسهم الأخرى التي تم شراؤها Just Eat Takeaway.com وBallard Power Systems.

أصول صندوق الاستثمارات العامة:

ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولًا بقيمة 430 مليار دولار، يعمل على تحويل الاقتصاد في السعودية من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.

كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 62.72% في شركة السيارات الكهربائية Lucid التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 71 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في القيمة منذ نهاية سبتمبر.

قال دييجو لوبيز، العضو المنتدب في Global SWF، المتخصص في بيانات الصناديق السيادية: “رقم الربع الثالث أكبر بكثير من الربع الثاني، لكن معظم الزيادة ترجع إلى الاكتتاب العام الأولي لشركة Lucid Motors في يوليو”.

وأضاف: “إذا عزلت تأثير Lucid، زادت حيازات الأسهم الأمريكية بنسبة 11% فقط، من 15.9 مليار دولار إلى 17.7 مليار دولار”.