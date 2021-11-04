نظم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يوم أمس الأربعاء ورشة بعنوان (فرص تعزيز مؤشر الأداء البيئي للمملكة)، والتي أقيمت بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع البيئي.

جهود المملكة:

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبد الله المطيري أن جهود المملكة في تحسين الأداء البيئي تتضح جليّة من خلال ما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، واستهدافه المباشر لتعزيز الواقع البيئي واستدامته، كما يترجم مساعي المملكة الصادقة في المشاركة العالمية نحو تحسين المناخ والحد من تأثره السلبي وامتداد هذا التأثير على الإنسان والمكونات البيئية للحياة، كما أنه لتعزيز حضور الأنظمة تجسيداً لما يصدر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة من لوائح تنفيذية، يقوم مركز الالتزام البيئي بتنفيذها واقعا عبر الرقابة البيئية ميدانيا، وعبر الترخيص لمختلف الأنشطة البيئية ذات العلاقة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز هنا.

تعزيز العلاقة والمشاركة:

وبين المطيري أن الورشة استهدفت تعزيز العلاقة البناءة والمشاركة الفاعلة بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والقطاعات الحكومية والخاصة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للمملكة، ومناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتوجيه ورفع مستوى الأداء البيئي وشرح النظم والنماذج الخاصة لجمع البيانات والإحصاءات الفنية والبيئية وإعداد التقارير البيئية التي تخدم مختلف القطاعات وتعين المركز على تحقيق أهدافه.

وأضاف أن الورشة تجسد فرصة للالتقاء مع الإدارات البيئية في الجهات والقطاعات المختلفة وتبادل الخبرات فيما بينها، كما أتاحت فرصة لاستعراض الخدمات التي يقدمها المركز والتي تشمل الخدمات البيئية ومنها خدمة الترخيص ونظام الفسح البيئي للإصدار أو تجديد شهادة التأهيل البيئي للجهات التي تعمل في مجال الخدمات البيئية، والتعرف على مؤشرات جودة الهواء التي تعرض ببوابة المركز الإلكترونية ويمكن من خلالها متابعة مؤشر جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة.

واختتم المطيري أن هذه الورشة تقام ضمن خطة حافلة تهدف إلى تواجد المركز في مختلف مناطق المملكة، عبر شراكات قادمة ترمي للتعريف بمركز الالتزام البيئي وأدواره لتعزيز استدامة البيئة والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة بالإضافة إلى العمل مع جميع الأطراف للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التّلوث والتّقييم البيئي وتعزيز الرّقابة والإرشاد البيئي.